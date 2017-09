El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocat per demà la Junta de Seguretat en ple conflicte entre governs sobre l’operatiu policial de l’1-O. L’organisme està format per representants del govern català i també del ministeri de l’Interior espanyol, que ara caldrà veure si accepten assistir a la reunió. L’última vegada que es va reunir la Junta de Seguretat va ser el juliol passat, 8 anys després que no es produís cap trobada.

Puigdemont ha decidit de convocar-ne una altra després que el ministeri hagi reforçat el desplegament policíac a Catalunya i que el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, hagi designat el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos com a coordinador policial de l’1-O. Una decisió que el Govern no accepta. En les últimes hores, la fiscalia també ha ordenat als Mossos que precintin els col·legis electorals abans de dissabte.

