Ports de la Generalitat va denegar ahir l’entrada del vaixell C-Star, propietat del grup ultra Defend Europe, al port de Palamós. En un piulet publicat al seu compte de Twitter, l’organisme públic anunciava: ‘A més, no se li permetrà entrar en cap port gestionat per la Generalitat.’ El C-Star navega generalment davant de les aigües de Líbia, on persegueix els vaixells de les ONG –com ara Activa Open Arms– que salven els refugiats.

@portsgencat ha denegat entrada al vaixell C-Star al #port #Palamós. A més, no li permetrà entrar en cap port gestionat x la #Generalitat. pic.twitter.com/GnhtZxcIVw — Ports Generalitat (@portsgencat) September 17, 2017

En un piulet posterior, el conseller de Territori, Josep Rull, afirmava que havia donat instruccions als presidents dels ports de Barcelona i Tarragona perquè el C-Star no hi pugui atracar.

També he donat instruccions als presidents dels Ports de Barcelona i Tarragona perquè tampoc no hi puguin atracar. https://t.co/AHvfurqCaT — Josep Rull i Andreu (@joseprull) September 17, 2017

El ministre de l’Interior espanyol, Juan Ignacio Zoido, va declarar aquest estiu que no deixaria que el vaixell de Defend Europe s’acostés a les aigües de l’estat espanyol. ‘Espanya velarà perquè no aquest ni qualsevol moviment sigui capaç de tenir la temptació de venir a les nostres aigües a fer aquesta mena d’actes [perseguir ONG que salven refugiats]’, va afirmar. Tanmateix, ahir cap patrulla espanyola va expulsar el C-Star de les aigües territorials.

