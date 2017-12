El crític i historiador de l’art Joan M. Minguet Batllori no deixa de denunciar-ho: que la cultura es troba sota mínims, que els artistes han deixat de jugar un paper de centralitat en la vida social, que han estat bandejats i invisibilitzats; que l’art ha de ser combatiu però que s’imposa la banalització de la cultura. També ens ho deia el cineasta Pere Portabella, arran de la mort de Carles Santos: de com el pianista, Brossa i ell mateix formaven un grup d’artistes que col·laboraven en projectes i que se situaven en la perifèria de les indústries culturals, posicionant-se com a avantguarda artística. I Perejaume ens donava a conèixer a través d’una ‘proclama’ una nota manuscrita de Joan Brossa, trobada per casualitat entre alguns papers que guardava. Una nota sobre la situació del país escrita l’any 1993, sintètica, lúcida, i tan vigent llavors com ara.

Necessitem tornar a visibilitzar els artistes, les seves mirades, les seves aportacions. Perquè ells són capaços de trencar el discurs convencional, posar gruix i intenció, anar a fons des d’una mirada artística combativa. I això és necessari per a tota societat i és signe d’una cultura viva, compromesa i implicada amb el seu present i les circumstàncies del seu entorn i dels grans reptes col·lectius.

En la situació actual que viu Catalunya, mancada de llibertats i drets fonamentals, ens vam plantejar donar veu i escampar el dir dels poetes i la mirada dels artistes visuals actuals. Què diuen, què expressen, com ho diuen, com ho expressen. Fer visibles els creadors i contribuir també a enriquir l’estètica d’aquesta revolució popular, perquè des de les organitzacions que mobilitzen la societat civil, compten poc amb els poetes i artistes visuals.

I vam idear la sèrie ‘Proclames de llibertat’, que es va iniciar pocs dies després de l’1-O. El resultat ha estat una cinquantena de ‘proclames’ de poetes i artistes visuals, que s’han publicat durant dos mesos, una cada dia. ’Proclames de llibertat’ intenses, enfocant temes diversos, algunes ben explícites, d’altres més obscures. Moltes nascudes de l’impacte i commoció que va suposar la brutal repressió patida l’1-O.

En la primera part de la sèrie van ocupar més espai els poetes. Dins el món de la cultura catalana, els poetes sempre han estat dels més combatius i participatius, tot i que els seus cenacles són minoritaris i tenen dificultats per arribar als grans mitjans audiovisuals. De seguida, el poeta Enric Casasses ens va relligar el país amb Ramon Llull i així ens va col·locar en el context històric de l’herència cultural. I ens va apuntar l’acompliment d’algunes profecies, entre d’altres “la del comte de lautréamont, que la poesia serà feta per tots i no per un. tots, dels llenyataires als furoners (= hackers).”

Lluís Solà, un home que ha reflexionat molt sobre la idea de llibertat, també ens va aportar el seu dir amb el poema El foc.

Poemes molt combatius, com els de Dolors Miquel, Sebastià Perelló, David Caño, Carles Rebassa, Pau Vadell, Biel Mesquida, Anna Gual, Joan Todó, Andreu Subirats, Hilari de Cara, Vicenç Altaió… D’altres més irònics, com els de Jaume Subirana, Manel Ollé, Miquel Desclot… D’altres esperançats, com els de Jaume C. Pons Alorda, Lucia Pietrelli, Jordi Valls, Emili Sánchez-Rubio, Laia Martinez Lopez, Ricard Mirabete… I encara d’altres, demolidors, com el d’Antònia Vicens.

En la segona part de la sèrie ‘Proclames de llibertat’ van predominar més els artistes visuals, una part dels quals van aportar una imatge vinculada a l’exposició La revolució és una ficció. La ficció és una revolució, comissariada per Joan M. Minguet Batllori, com ara Rafel Griera, Àlvar Calvet, Vicky Benítez i Alexandra Garcia…

En l’àmbit de les arts visuals, la mirada sobre la idea de llibertat ha estat feta des d’aproximacions més diverses. S’han fet proclames molt compromeses amb la independència, com les de Frederic Perers (que ha obert i tancat la sèrie), Antoni Miró, Ester Xargay, Albert Gusi, David Ymbernon, Francesca Llopis, Carme Sanglas, Marga Ximenez… S’han fet crítiques a la monarquia, com la imatge de Pere Llobera; s’ha tractat el tema de la revolució, com en el cas d’Antònia del Río i Nora Ancarola. S’han fet proclames més socials, com la de Jordi Boldú; a favor de l’educació, com la de Jordi Lafon; i a favor de la cultura, com la de David Ribas.

Podeu retrobar aquí les cinquanta-sis ‘Proclames de llibertat’.

