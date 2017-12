Onze camions han aparegut aquest matí amb les rodes rebentades a l’autopista AP-7. Els vehicles bloquen ara mateix un carril de la via entre Montmeló i el Papiol (sentit sud). El servei d’emergències de Catalunya ha informat de la notícia i ha demanat als conductors que cerquin alternatives per esquivar aquest punt. Es preveu que al matí hi haurà fortes complicacions de transit. Ací podeu consultar l’estat de les carreteres.

#ProteccioCivil #ACESA activa el pla d'emergències de l'AP-7 per 11 camions amb rodes punxades entre Montmeló i el Papiol que ocupen carril dret. Es preveuen problemes de trànsit a primera hora — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) December 1, 2017

Segons els Mossos, la majoria dels camions ja han estat retirats, però continuen demanant precaució als conductors. El servei de Trànsit ha tancat la sortida 15 de la AP-7 a Mollet de Vallès (sentit sud).

Si circules per l'AP-7 sentit sud, entre Montmeló i el Papiol, ves en compte! Durant la nit diversos camions han punxat i han quedat aturats al voral. La majoria ja han estat retirats però encara poden obstaculitzar la via. Segueix tota la informació a @emergenciescat i @transit — Mossos (@mossos) December 1, 2017

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]