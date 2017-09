Dimecres 20 de setembre del 2017 una gernació de ciutadans es va presentar davant el Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya, a Barcelona. La notícia de les detencions de membres del govern va fer reaccionar molts persones. L’espai ja no es va abandonar fins 24 hores més tard i els guàrdies civils no van poder sortir, envoltats, fins a mitrja matinada. La premsa es va enfilar al cotxe de la policia espanyola, el va fer servir de tarima, i va poder enregistrar es millors càntics de la gent concentrada: des demandes de “Vaga general!”, a “On està el Coscubiela, Coscubiela on està?”fins el clàssic “In-inde-independència!” o el contundent “Votarem!”

VilaWeb també va poder enregistrar imatges des d’aquesta especial tarima i aquest n’és el vídeo:

