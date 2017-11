Òmnium ha llançat un vídeo per estimular el vot independentista per a les eleccions del 21 de desembre, en què recorda la persecució política, jurídica, econòmica i policíaca a què estan sotmeses les institucions catalanes, arran de la implantació de l’article 155 de la constitució espanyola. La institució assegura que el que fa aquest article és ‘castigar qui no ha votat bé’ i ‘corregir qui pensa diferent’.

És per això que, des d’Òmnium, recorden que el 21-D ‘ens juguem molt més que un parlament: ens juguem els nostres drets i llibertats’ i fa una crida a recuperar la democràcia i a construir la República. Vegeu el vídeo a continuació:

