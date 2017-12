Compte enrere per la gran trobada del bestiari festiu català. Convocat per l’Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, el Festivitas Bestiarum tanca la temporada commemorant la celebració del Dia Europeu del Bestiari . En el marc de la Capitalitat de la Cultura Catalana 2017, Reus acollirà el 2 de desembre la quarta edició del certamen, presentada per l’actor Quim Masferrer. Com ve essent habitual, el programa contempla activitats de carrer (plantada, cercavila, ballades de lluïment) i el lliurament dels Premis BEST, que es concediran en una gala celebrada al Teatre Bartrina (19:00h).

El jurat ja ha fet públiques les sis candidatures finalistes que opten al guardó Votació Popular. Són la Trobada de Dracs i Bèsties de Foc de l’Ajuntament de Cervera del Maestre (Baix Maestrat), la creació de l’Àliga de Cornellà (Agrupació Sardanista de Cornellà de Llobregat), la Porkada del Clot (secció de Diables del Clot), la III Batalla del Foc de l’Associació Cultural Aimerics (Ribera d’Ondara), el 35è aniversari del Drac de Gràcia, i l’Ebrecorrefoc i Concurs d’Enceses Ciutat de Tortosa (entitat Lo Golafre). El termini per votar les candidatures expira el 2 de desembre a les 12:00h.

Llegeix l’article sencer a Tornaveu fent clic aquí

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]