Membres destacats d’ICV com Ricard Gomà, Sara Vilà o Josep Vendrell han signat un manifest a favor de la participació de Catalunya en Comú en el referèndum de l’1 d’octubre. Per això demanen que les bases de la coalició votin si en la consulta interna que va començar ahir i acabarà demà. En aquesta es pregunta: ¿Catalunya en Comú ha de participar en la mobilització de l’1 d’octubre?

En el text, que podeu consulta en la present notícia, argumenten que el referèndum és la millor arma contra les polítiques del PP: ‘Com un pas més en la construcció d’un projecte polític capaç de ser alternativa de govern al nostre país i capdavanter en la lluita democràtica contra el Partit Popular.’

Tanmateix, el manifest deixa clar que aquest referèndum no és el que necessita el país per assolir la independència: ‘El referèndum convocat per l’u d’octubre no reuneix les garanties democràtiques per a ser considerat una expressió vinculant de la voluntat del poble de Catalunya que pugui ser reconeguda per la comunitat internacional.’

