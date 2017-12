La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha estat designada com a vocal en una de les meses electorals de la seva ciutat, Vic, en les eleccions del 21 de desembre. Previsiblement, Pascal acudirà a la mesa i no al·legarà incompatibilitats per tal d’evitar passar la jornada al col·legi electoral, malgrat que com a apoderada de Junts per Catalunya podria fer-ho, segons que ha pogut saber l’ACN.

Quan es tanquin els col·legis i s’hagin recomptat els vots de la mesa on la coordinadora general del PDECat ha d’actuar com a vocal, anirà cap a Barcelona per seguir la nit electoral des de la seu de Junts per Catalunya.

