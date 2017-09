El Free Derry Corner, un dels murals més simbòlics del republicanisme del Nord d’Irlanda, s’ha solidaritzat avui amb Catalunya. Sota el lema habitual –’Ara entres al Derry lliure’– hi ha dos punys trencant unes manilles. També hi apareixen una estelada, un sí i el lema ‘Catalunya resisteix’.

El Free Derry Wall, emblema del republicanisme nordirlandès, s'afegeix a les mostres de solidaritat internacionalista amb Catalunya ✊ pic.twitter.com/nO2siZFoys — Albert Botran (@albertbotran) September 23, 2017

El Free Derry Corner no és l’únic mural de la zona que commemora la lluita d’alliberament del poble del Nord d’Irlanda. Hi ha records per la batalla del Bogside (1969), les vagues de fam (1981), etc. Tanmateix, el Corner és el més famós. A més, el republicanisme el sol utilitzar com a aparador per a solidaritzar-se amb altres lluites internacionals.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]