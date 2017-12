George Clooney torna a la gran pantalla com a director, aquest cap de setmana, amb ‘Suburbicon’, una comèdia negra protagonitzada per Matt Damon i Julianne Moore i escrita pels germans Coen que parla del racisme. També s’estrenen els drames The Sense of an Ending, The journey i The Book of Henry i la comèdia A Bad Moms Christmas.

Suburbicon. Direcció: George Clooney. Intèrprets: Oscar Isaac, Matt Damon, Julianne Moore. Gènere: Comèdia. Esbós: Final dels anys cinquanta. En un barri dels afores la vida és aparentment perfecta, però l’harmonia es trunca quan una família afroamericana s’instal·la en una parcel·la. Llavors, els veïns s’organitzen en assemblees i passen a l’acció. Darrere l’aparent tranquil·litat hi ha una realitat plagada de violència, venjança i traïció.

The Sense of an Ending (El sentido de un final). Direcció: Ritesh Batra. Intèrprets: Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Michelle Dockery. Gènere: Drama. Esbós: Tony Webster és un home jubilat i divorciat que té una vida solitària. Un dia, però, retorna a la seva vida el seu gran amor de la universitat, Verònica. La mare d’ella li deixarà en testament un curiós llegat: el diari que va pertànyer al seu millor amic, que va tenir una relació sentimental amb Verònica després d’ell. Per recuperar el diari, Tony es veurà obligat a bussejar en el seu passat.

A Bad Moms Christmas (El gran desmadre). Direcció: Scott Moore, Jon Lucas. Intèrprets: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn. Gènere: Comèdia. Esbós: Amy, Kiki i Carla, mares poc valorades i sobrecarregades de tasques, es rebel·len contra els desafiaments i les expectatives que genera el Nadal. Han de crear les vacances perfectes per a les seves famílies i, a més, rebran la visita de les seves mares respectives.

The Book of Henry (El libro secreto de Henry). Direcció: Colin Trevorrow. Intèrprets: Naomi Watts, Jaeden Lieberher, Jacob Tremblay, Dean Norris, Sarah Silverman. Gènere: Drama. Esbós: una mare soltera cria els seus dos fills, un dels quals, en Henry, és superdotat. Descobrirà que una amiga del seu fill amaga uns quants secrets i que aquest ha traçat un pla per a ajudar-la.

The journey. (El viaje) Direcció: Nick Hamm. Intèrprets: Timothy Spall, Colm Meaney, John Hurt. Gènere: Drama. Esbós: Durant el 2006, durant les negociacions de pau a Irlanda del Nord, dos eterns enemics, el líder del Sinn Fein Martin McGuinness i l’implacable unionista Ian Paisley, comparteixen un viatge que potser canviarà el transcurs de la història.

