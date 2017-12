La 12a Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, continua a la República de Corea. La cerimònia d’obertura de la Convenció (3 de desembre) va estar ben organitzada i amb un desplegament considerable de recursos materials i humans. La República de Corea està tècnicament molt desenvolupada. En aquesta cerimònia hi va haver unes actuacions de grups de tabalers molt interessant, amb una gran presència femenina i amb unes expressions artístiques molt elaborades. Cantants, infants i altres intèrprets de manifestacions populars, abillats amb vestits tradicionals molt vistosos, van fornir un espectacle acolorit i de qualitat.

Un Ordre del dia de la Convenció molt tècnic, amb moltes intervencions i participatiu

L’endemà ja estem immersos en les tasques pròpies d’una reunió internacional amb més de 700 persones i 114 països representats. El programa és dens i llarg: aprovació de l’agenda de la Convenció; informe de la sessió anterior del 2016, realitzada a Addis-Abbaba; informe de la Secretaria de les activitats desenvolupades des de l’anterior convenció i finalment les contribucions voluntàries addicionals al Fons del PCI. En aquest darrer punt, l’assemblea s’encalla: els recursos econòmics han baixat i el Secretari de la Convenció, Sr. Tim Curtis, manifesta la seva preocupació per la reducció important d’aportacions financeres. Res de nou. A tot arreu hi ha problemes similars. A casa nostra la mateixa o pitjor dinàmica. La suposada i lenta recuperació de l’economia tardarà encara més temps a arribar a l’àmbit de la cultura. Les subvencions, ajuts o aplicació de recursos privats encara aniran més lents en ser implementats en els nostres col·lectius. I ja veurem l’any vinent, amb un escenari de comptes de la Generalitat bloquejades i recursos ofegats per la intervenció de les institucions catalanes. No semblen que hi hagin bones perspectives, més aviat tot el contrari.

