L’audiència espanyola investigarà els incidents de Catalunya després del cop d’estat després que la jutge Carmen Lamela hagi acceptat admetre a tràmit la denúncia per sedició presentada per la fiscalia contra les persones que van participar en les protestes davant del departament d’Economia.

La magistrada, que estava en funcions de guàrdia al moment es va registrar la denúncia de la Fiscalia, s’ha declarat competent per a investigar si aquests fets són constitutius del delicte de sedició per part de les persones que van participar en les concentracions.

Què deia la querella?

La denúncia de la fiscalia recull una relació de fets del 20-S després de l’assalt de la Guàrdia Civil a alguns dels departaments de la Generalitat. Assenyalava directament Sànchez i Cuixart pels discursos que van pronunciar a la concentració del vespre cridant a la mobilització permanent fins que s’alliberessin els detinguts i es fes el referèndum.

També esmenta els desperfectes que van patir vehicles de la Guàrdia Civil i el fet que no poguessin sortir del Departament d’Economia a causa de la concentració al carrer. Així mateix, diu que hi va haver restriccions de trànsit a causa de la multitud mobilitzada. Respecte de l’intent d’assaltar la seu de la CUP sense ordre judicial, diu que els concentrats van impedir-ho ‘amb la força’. També diu que a les vuit del vespre va haver-hi ‘tirs’ per a evitar un ‘atac imminent’ d’una furgoneta policial.

Segons la denúncia, la mobilització del vespre va generar una situació de ‘extrema tensió’ i els guàrdies civils van haver de ser escortats pels Mossos d’Esquadra quan van sortir del Departament d’Economia a les set del matí de dijous perquè encara quedaven ‘milers de manifestants’.

El text també parla dels ‘atacs’ a la seu del PSC, on es van trencar vidres, i diu que es van agredir militants socialistes. A la Via Laietana també es van produir ‘situacions de gran tensió’, diu, quan la gent es va asseure a l’asfalt per dificultar la mobilitat dels vehicles de la Guàrdia Civil. També recorda que a les deu del vespre hi va haver un repic d’atuells i que els manifestants s’hi van unir amb el soroll de les claus.

Delicte de sedició

El delicte de sedició és regulat a la constitució espanyola. Diu que són culpables de sedició tots aquells qui ‘s’alcin públicament i tumultuàriament per impedir, per la força o fora de les vies legals, l’aplicació de les lleis’. Aquells qui indueixin a la sedició poden ser condemnats a presó, de vuit anys a deu, i fins a quinze anys si són càrrecs públics. També es preveu la pena d’inhabilitació absoluta.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]