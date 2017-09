La Universitat de Girona (UdG) ha convocat per aquest divendres una mobilització per denunciar les accions que l’estat espanyol està duent a terme ‘contra les institucions i autogoverns catalans’. L’acte s’iniciarà a dos quarts de dotze del matí amb una concentració als campus de Montilivi, el del centre i del Barri Vell. Després, els manifestants es dirigiran a l’edifici del Rectorat, on es llegirà un manifest i el seguici emprendrà el camí cap a la delegació del Govern de la Generalitat a Girona.

La concentració, promoguda des del Rectorat, compta amb el suport del Consell d’Estudiants, els deganats i les direccions dels centres docents. La universitat ja ha expressat aquest dimarts el seu rebuig als escorcolls i detencions que s’estan produint i ha instat a la comunitat educativa a mobilitzar-se. L’objectiu, asseguren, és ‘poder expressar lliurement el desig de democràcia’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]