El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha proposat avui fer una assemblea extraordinària de càrrecs electes per instar el govern espanyol a dialogar amb la Generalitat i posar punt final, així, a la situació d’excepcionalitat que viu el Principat. Iglesias ha proposat que participin en l’assemblea els representants dels partits polítics que tenen escons al congrés i el senat espanyols, els parlaments de tot l’estat i també al Parlament Europeu. A més, també ha citat els batlles de les ciutats de més de 50.000 habitants.

‘Aquesta assemblea podria adreçar al govern espanyol un manifest que l’emplacés a dialogar amb la Generalitat per trobar solucions polítiques i democràtiques perquè tots els catalans puguin convocar un referèndum pactat amb l’estat per decidir el seu futur’, ha declarat. Segons Iglesias l’assemblea també ha d’emplaçar al govern espanyol el cessament de mesures d’excepció.

Iglesias ha assegurat que a l’assemblea no es farà cap mena de distinció entre catalans i no catalans, i entre independentistes i no independentistes. La trobada, segons el secretari general de Podem, ha de servir per ampliar la democràcia i perquè tothom, des dels seus punts de vista particulars, pugui reivindicar el diàleg i la llibertat d’expressió.

Sobre el PP, ha dit que és un partit corrupte que ha segrestat les institucions espanyoles i actua amb total unilateralitat contra Catalunya. Pren mesures per la porta de darrere, en minoria i sense retre comptes al congrés espanyol, ha afegit el portaveu d’En Comú Podem, Xavier Domènech.

