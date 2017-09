La Plataforma per la Llengua al País Valencià ha engegat una campanya per a promocionar el cinema en català. Amb el lema ‘El cinema, en valencià!‘, l’entitat pretén conscienciar el públic i les institucions sobre la necessitat d’impulsar produccions i doblatge de films en català. Així mateix, vol promoure iniciatives valencianes que aposten per la llengua pròpia del territori.

La presentació de la iniciativa es va fer ahir als cinemes Albatexas de València, els únics de la ciutat que programen íntegrament films en llengua pròpia o subtitulades al català. S’hi va destacar el desequilibri que hi ha entre l’oferta i la demanda de films en català. El president de la plataforma, Manuel Carceller, va assegurar que la campanya reivindica poder triat en igualtat de condicions respecte de qualsevol espectador i va reivindicar que és un dret d’igualtat bàsic.

Segons que va exposar Carceller, al País Valencià durant el 2016 més de 70.000 espectadors va poder gaudir del cinema en valencià gràcies a una campanya d’Escola Valenciana, amb una cinquanta municipis programant cinema en català. Així mateix, durant el passat curs escolar la 13a edició del programa ‘Cinema a l’escola’, promogut per Escola Valenciana, els cicles de projeccions de la Universitat d’Alacant, la Universitat Miguel Hernández, la Universitat de València i la Universitat Jaume I varen tenir molt bona rebuda, amb més de 5.000 espectadors a les vora 300 sessions.

La Plataforma considera que cal donar suport a projectes com els dels cinemes Albatexas de València, crear un acord entre la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana i el govern de les Illes Balears per a compartir materials audiovisuals i acostar tots els territoris de llengua comuna, donar suport a la plataforma digital de continguts audiovisuals en valencià FilminCAT i a la projecció de cinema valencià arreu del país.

Entre les accions impulsades la Plataforma per la Llengua promou una exposició itinerant sobre el cinema valencià per explicar la situació de la llengua en l’àmbit cinematogràfic i audiovisual i també es repartiran materials gràfics que reivindiquen l’ús del català al cinema. Així mateix, la Plataforma ha posat en marxa el web www.elvalenciaalcinema.cat, que recull les dades i les propostes que hi ha per a aconseguir aquest impuls de la llengua pròpia a les produccions cinematogràfiques.

A més, es presentaran mocions als ajuntaments perquè els grups polítics donin suport al cinema valencià. El text de la moció recorda que el doblatge i la subtitulació de films en català és ínfim i que la llengua es troba en clar desavantatge en relació amb el castellà i demana que assumeixin el compromís de servir-se de films parlades o subtitulades en català quan organitzin o promoguin projeccions públiques de cinema de llargmetratges, entre altres mesures.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]