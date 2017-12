ACN Barcelona.-La neu ha arribat aquest dissabte a cotes baixes tot i que ho ha fet de forma molt feble. Ha nevat molt feblement al Tibidabo, a Barcelona, i a zones costaneres com Cadaqués i el Port de la Selva. On sí que ha caigut de forma intensa és al Pirineu. De fet, dues carreteres estan tallades a causa de la neu i en quatre vies més calen cadenes per circular-hi, segons ha informat aquest dissabte el Servei Català del trànsit. Les vies tallades són la BV-4031 entre Castellar de N’Hug i La Molina i la C-28 entre Naut Aran i el Port de la Bonaigua. Pel que fa a les carreteres on cal circular amb cadenes són la BV-5114 entre Sant Celoni i Arbúcies; la C-142b entre Vaquèira i el Pla de Beret; la C-28 entre Vielha i Vaquèira; la C-28 entre Alt d’Àneu i el Port de la Bonaigua, i l’N-260 de Ribes de Freser a la Collada de Toses.

Protecció Civil recorda que cal anar amb precaució davant del vent fort que pot bufar a les zones de muntanya. Es recomana no fer esports a l’aire lliure mentre continuï nevant. També es recomana a tots els que practiquin activitats a l’aire lliure en aquestes zones que tinguin en compte aquest factor de risc, i no només a l’alta muntanya, sinó també a la zona de Montserrat o la Serralada Transversal.

