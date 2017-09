Cap a les dues de la tarda, agents de La Guàrdia Civil han entrat en dues noves impremtes cercant-hi butlletes electorals o qualsevol element que pugui estar relacionat amb la celebració del referèndum del primer d’octubre. L’una, Artyplan, a Sant Feliu de Llobregat i l’altra, Marc Martí, amb seus a l’Hospitalet de Llobregat i al barri del Poblenou de Barcelona. Els agents s’han personat en tots tres edificis.

Poc minuts abans de les quatre de la tarda, una desena d’agents de la guàrdia Civil han sortit de la impremta de Marc Martí de l’Hospitalet de Llobregat sense haver trobat cap tipus de material relacionat amb el referèndum. L’escorcoll ha durat un hora.

El director de la impremta de l’Hospitalet, Carles Garcia, ha explicat que els agents de la Guàrdia Civil han marxat de l’empresa ‘igual que han vingut’, ja que no s’han endut cap tipus de material. I ha dit que la Guàrdia Civil va ‘amb el pas canviat’ si el que buscaven eren paperetes o algun tipus de material d’impremta convencional: ‘Aquí fem grans formats. És un altre tipus d’activitat’, ha assegurat en declaracions als mitjans de comunicació.

Cap a les cinc de la tarda, cotxes de la Guràdia Civil han sortit de la imprempta Artyplan, de Sant Feliu de Llobregat, després de gairebé tres hores d’escorcoll. Desenes de persones s’han concentrat a l’entrada de l’empresa, amb estelades i pancartes, per acomiadar els agents amb càntics d”on són les paperetes’ i ‘passi-ho bé’. L’empresa ja havia estat investigada per la Guàrdia Civil prèviament, juntament amb dues impremtes més situades a la mateixa zona, en un polígon industrial de Sant Feliu de Llobregat.

Tot i que ni l’empresa ni la mateixa Guàrdia Civil n’ha informat oficialment, algunes fonts de la companyia asseguren que els agents han marxat sense que hagin trobat res que relacioni l’empresa amb l’organització referèndum.

Mentre els agents eren dins de l’impremta, desenes de presones s’han concentrat a l’entrada de l’empresa i han clamat ‘votarem’.Entre les persones concentrades hi havia la diputada l’hospitalenca d’Esquerra Republicana, Anna Simó. Vegeu-ne el vídeo.

A la seu del Poblenou de l’empresa Marc Martí els agents de la Guàrdia Civil hi han entrat sense ordre judicial amb el pretext que el document estava arribant. D’altra banda, han demanat el DNI a diversos treballadors de l’empresa que eren al recinte. Aleshores, els responsables de l’empresa han insistit als agents que no podien procedir a fer el registre sense ordre judicial i els agents s’han esperat a l’exterior a l’espera del document.

No és pas la primera vegada que la Guàrdia Civil irromp en una impremta de Catalunya en les darreres setmanes a la recerca de material relacionat amb el referèndum. Durant més de vint-i-quatre hores agents d’aquest cos van fer guàrdia a les portes d’una impremta de Constantí amb el mateix objectiu. Finalment, va entrar-hi però no van trobar-hi res que indiqués que la impremta estigués vinculada amb la preparació del referèndum de l’1-O.

Hi ha diverses persones que s’han mobilitzat en resposta a l’actuació de la Guàrdia Civil a Sant Feliu de Llobregat. Diverses organitzacions com Òmmnium Cultural, Arran o les JERC han fet una crida a acostar-se als edificis investigats per manifestar-s’hi. S’ha acostat a la impremta amb banderes i fins i tot amb alguna urna.

