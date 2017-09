La repressió de l’estat espanyol contra l’1-O aboca una vegada més els esforços contra les batllies catalanes. La fiscalia de Lleida ha ordenat avui requeriments d’informació a trenta-un ajuntament. D’aquesta manera, la Guàrdia Civil, com a policia judicial, actua per primera vegada contra consistoris, després d’haver fet escorcolls en diverses empreses privades.

La primera actuació ha estat a l’Ajuntament d’Oliana. Tres agents de la Guàrdia Civil s’hi han presentat exigint documentació sobre el referèndum del primer d’octubre. Els ha rebuts la secretaria municipal perquè el batlle, Miquel Sala (PDECat), era a la seu d’Urgell donant suport al batlle de Bellver, citat a declarar per haver donat suport a l’1-O.

La secretària ha anotat al registre d’entrades la petició dels agents i els ha lliurat l’informe que va elaborar sobre l’1-O. Poc després han sortit de la casa de la vila sense endur-se’n res més.

Segons Toni Postius, regidor del PDECat a la paeria de Lleida, agents de la Guàrdia Civil també s’ha presentat a Almacelles, Alpicat, Tàrrega i Bellpuig.

La @guardiacivil ha entrat com a mínim als ajuntaments d'Oliana, Almacelles, Alpicat, Tàrrega i Bellpuig per l'1-O. @Pdemocratacat pic.twitter.com/obmFvqDlb0 — Toni Postius (@antonipostius) September 25, 2017

A Almacelles, els agents han demanat al secretari municipal una còpia del decret de suport al referèndum i una del correu electrònic on el consistori posava a disposició dels ciutadans els espais habituals per a votar l’1-O. El batlle, Josep Ramon Ibarz (PDECat), s’ha queixat que la fiscalia podia haver requerit la informació abans d’haver-lo fet anar a declarar. ‘Es podrien haver estalviat molta feina i moltes hores. Funcionen una mica al revés, primer et citen i ara volen veure si és veritat o no’, ha afirmat.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]