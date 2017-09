El govern ja no enviarà més informes de la seves despeses al govern espanyol. El vice-president de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha anunciat al ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, que deixaria d’enviar-li informes setmanals sobre les despeses de la Generalitat perquè s’emparava en la llei del referèndum.

En una carta, Junqueras afirma que el ‘règim jurídic excepcional’ establert per la llei del referèndum és ‘incompatible’ amb les mesures establertes per la Comissió Delegada d’Assumptes Econòmics, que impliquen un control polític que no té cap relació amb els objectius d’estabilitat pressupostària. L’informe setmanal d’aquesta setmana ja no s’ha enviat, però la Generalitat es compromet a continuar col·laborant amb Hisenda per mitjà de la tramesa d’informes mensuals sobre els compromisos d’estabilitat econòmica i financera.

Vegeu ací la carta íntegra Junqueras ha enviat a Montoro.

