La CUP ha defensat que els comicis del 21 de desembre seran el detonant per a implementar la República. Així ho ha manifestat Maria Sirvent, número dos de la formació per a la demarcació de Barcelona, en acabar el consell polític. ‘Defensem la voluntat majoritària de canvi que es va expressar l’1 d’octubre. El nostra programa es basa en la implementació de la República com a una eina d’emancipació social.’

En declaracions als mitjans, Sirvent ha dit que la formació anticapitalista representa ‘la fermesa davant la repressió i garantia del canvi.’ Ha assegurat que el 21-D aniran a guanyar ‘per materialitzar la República de drets polítics i socials’. Ha dit que enrere només hi deixaran ‘el 155 i la regressió en drets i llibertats’ d’un estat que prohibeix drets essencials, com ara el dret a l’autodeterminació i a la llibertat d’expressió. Sirvent ha apuntat que ha arribat el moment de ‘mirar endavant, mantenir-nos d’empeus i no claudicar.

Punts comuns entre els partits independentistes

La número dos de la CUP ha presentat tres punts que considera que totes les forces independentistes hi haurien de compartir. El primer és el compromís de fer efectiva la República com un nou estat independent, d’acord amb el mandat del primer d’octubre. El segon, consisteix a exigir l’alliberament dels presos polítics i de fer efectiu el control del territori, ‘precedit de la retirada de l’estat espanyol i la Guàrdia Civil [i la policia espanyola]’ del Principat. L’últim punt d’acord entre els partits independentistes, segons Sirvent, hauria de ser l’aposta per a ‘un gran acord de país per a l’eixamplament de drets socials i polítics’ i la concessió de sobiranies del poble i contra la pobresa.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]