L’estat espanyol celebra avui el dia de la constitució. La Crida per la Democràcia ha publicat un vídeo on recorda les vint-i-set lleis aprovades pel Parlament de Catalunya que el Tribunal Constitucional ha tombat d’ençà de la sentència de l’estatut. ‘La constitució és un fre pels drets socials, l’economia i el medi ambient. La constitució prohibeix el país que has votat. Recuperem la Democràcia’, rebla la Crida.

Ací podeu veure el vídeo:

🎥 [VÍDEO] Volem celebrar la Constitució recordant-te algunes de les 27 lleis socials aprovades democràticament pel Parlament i tombades després pel TC. Sense comptar l’Estatut. Ni l’autogovern sencer. 👌🏼 pic.twitter.com/ppruSGe379 — Crida Democràcia 🎗 (@CridaDemocracia) 6 de desembre de 2017

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]