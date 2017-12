La comissària de Justícia de la Unió Europea, Vera Jourova, ha descartat que la Comissió Europea revisi el sistema d’euroordres perquè no hi veu ‘cap necessitat’. Ho ha dit arran de la petició del ministre de Justícia espanyol, Rafael Catalá, d’ampliar la llista de delictes que permet tramitar les extradicions automàticament.

L’anunci del Tribunal Suprem espanyol de retirar l’euroordre de detenció contra el president Carles Puigdemont i els quatre consellers que són a Bèlgica ha fet que el govern espanyol hagi decidit de demanar la revisió del sistema. La justícia belga havia de decidir si extradia o no Puigdemont i els consellers, però el fet de no poder equiparar els delictes que els imputaven a l’estat espanyol amb el codi penal belga ho dificultava.

‘La Comissió no comparteix l’opinió que millorar el sistema requereixi una revisió de la decisió marc, i ampliar el catàleg de delictes tampoc no resol directament els problemes que tenen els estats membres quan apliquen el sistema’, ha declarat Jourova quan li han demanat per la petició espanyola.

Catalá ha reconegut que no havia posat la qüestió damunt la taula perquè no estava inclosa dins l’agenda de la reunió dels ministres de Justícia europeus, però ha volgut deixar clar que estava ‘preocupat’ i ‘inquiet’ pel fet que un ‘mal ús’ de la lliure circulació permeti ‘fugir de la justícia’, en referència a Puigdemont i els consellers.

