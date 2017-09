La portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha reafirmat avui la posició expressada pel Departament d’Estat fa dues setmanes sobre la voluntat de treballar amb qualsevol ‘entitat o govern’ que resultés del referèndum d’autodeterminació de Catalunya. Quan un periodista li ha demanat sobre el reconeixement d’una Catalunya independent, Sanders ha dit que no afegiria res al que va dir la portaveu del Departament d’Estat i que si hi havia cap canvi de posició ja el comunicarien. El cas és que la Casa Blanca fa aquesta afirmació poques hores abans de la visita de Mariano Rajoy a Donald Trump.

Ací teniu el piulet del govern, amb la posició de la Casa Blanca:

The White House @PressSec stands by the @StateDept position about #CatalanReferendum: "Will work with any resulting government or entity" pic.twitter.com/7dbiH5Cz76

— Catalan Gov. USA (@delgovusa) September 25, 2017