El coordinador de diputats i senadors del PDeCAT, Jordi Xuclà, ha titllat d”exagerada’ la secretària general d’ERC, Marta Rovira, per acusar l’executiu espanyol d”amenaçar el Govern de la Generalitat amb ‘violència extrema amb morts al carrer’ si, després del referèndum de l’1 d’octubre, no posava fi al procés independentista. ‘No entenc quan Marta Rovira surt dient coses sobre la violència, dites de forma molt exagerada’, ha assenyalat.

Per la seva banda, preguntada per les declaracions de Xuclà, Rovira ha contestat, també en La Sexta, que ‘mai’ no ha estat en una reunió amb el coordinador de diputats i senadors del PDeCAT ‘on es comentés aquest tipus d’informació’ i no ha volgut ‘comentar més’ sobre aquest tema.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]