El Ministeri d’Hisenda ha reclamat l’IVA de les subvencions dels darrers anys al festival Temporada Alta, el Mercat de les Flors, el Museu d’Art Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per un canvi de criteri en l’aplicació de la llei. Concretament, Hisenda reclama un milió d’euros al festival Temporada Alta, al Mercat de les Flors i al Museu d’Art Nacional de Catalunya. El Teatre Lliure, en canvi, hauria de pagar 1,3 milions d’euros i la CCMA 167,4.

El director del Temporada Alta, Salvador Sunyer, ha alertat de la ‘difícil viabilitat del festival’ davant d’aquesta reclamació. A través d’un comunicat, el certamen ha assegurat que això suposa ‘un cop al sector’ i un ‘impacte irreversible’ pel festival, ja que enguany el seu pressupost ronda els tres milions d’euros. També ha recordat que aquesta demanda ‘confronta amb la recent aprovació del Congrés dels Diputats de no aplicar-lo a les subvencions atorgades en cultura’. En declaracions a l’ACN, Sunyer ha detallat que estan buscant un aval a través d’altres entitats i empreses per a fer efectiu aquest pagament, ja que ara mateix el certamen no hi pot fer front. Per aquesta raó, el director del Temporada Alta ha anunciat que aniran als tribunals per evitar-lo.

El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i el Mercat de les Flors han confirmat que estan pendents de la resolució de les al·legacions i de procediments judicials davant aquesta reclamació. En canvi, el Teatre Lliure ha apuntat que el Ministeri els reclama 1,3 milions d’euros per l’any 2016 però que no poden recórrer-ho perquè requereix pagar els diners primer i no disposen d’aquest import. Segons han alertat fonts d’aquesta entitat, pagar seria sinònim de tancar. El Mercat de les Flors també ha lamentat que pagar el milió d’euros que els reclamen implicaria el tancament temporal o la suspensió d’activitats.

Fonts del Teatre Lliure, que comparteix advocats amb el festival Temporada Alta pel mateix litigi, han explicat que els anys 2014 i 2015 van passar diverses auditories de l’Agència Tributària que van concloure ‘correctament’. Des del MNAC han recordat que ‘no és un tema nou’ perquè fa temps que ho estan ‘lluitant’. El museu ha recorregut el que els reclama l’Agència Tributària i esperen guanyar i no haver-ho de pagar. Segons han indicat, preveuen que el Ministeri també els reclami aviat l’IVA corresponent a 2016. El TNC no ha rebut cap requeriment d’Hisenda i, tal com han destacat, el juliol de 2017 van passar l’última inspecció del Ministeri pel que fa a l’IVA.

Per la seva banda, el gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona, Valentí Oviedo, ha apostat perquè aquestes institucions culturals no paguin cap import fins que se celebri el judici i hi hagi sentència ferma. Segons ha explicat Oviedo, els equipaments públics poden sol·licitar la ‘dispensa en garantia’, un mecanisme que permet no pagar aquest import fins que hi hagi sentència ferma. Oviedo ha recomanat fer totes les al·legacions possibles i s’ha mostrat confiat amb el fet que, amb l’entrada en vigor de la Llei de Contractes aquest novembre, les subvencions no estiguin subjectes a l’IVA i en un futur quedi justificat que no s’hagi de pagar el que reclama Hisenda abans de l’entrada en vigor de la norma.

La CCMA, darrera afectada pel canvi de criteri en l’aplicació de la llei

L’Agència Estatal d’Administració Tributària del Ministeri d’Hisenda (AEAT) reclama 167,4 milions d’euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) del pagament dels imports per deducció de l’IVA dels darrers anys 2015, 2016 i 2017. Concretament, Hisenda vol que la Corporació aboni l’IVA per les aportacions que la Generalitat ha fet a la Corporació aquests tres anys. En aquest sentit, ja ha paralitzat el pagament a la CCMA de l’IVA que encara no ha abonat pendent del 2016 i del corresponent 2017, el que suposa un impacte global de 147 milions d’euros. A més, amb l’aprovació d’una modificació de la Llei de l’IVA, publicada al BOE del 9 de novembre del 2017, causarà un impacte negatiu anual de 20,4 milions d’euros a partir del 2018.

En un comunicat, la CCMA ha expressat la seva ‘disconformitat’ per aquesta reclamació i ha avisat que compromet ‘greument’ la seva viabilitat. A més, ha criticat que respon a un canvi de criteri de l’administració tributària i no està avalada per cap llei. D’altra banda, la Corporació ha recordat que en els darrers anys ha impulsat un pla de viabilitat per ajustar les seves despeses a la contenció pressupostària del sector públic a Catalunya amb un ‘esforç sense precedents’ amb mesures com la reducció de les estructures directives, el redimensionament de plantilla i sous i la retallada de fins a un 50% en la inversió de continguts i inversions. ‘Amb aquest esforç col·lectiu, la CCMA ha passat de gestionar-se amb 457,5 milions d’euros el 2010 a fer-ho amb 302,4 milions el 2017, fet que ha suposat una reducció del 34% dels recursos disponibles’, ha subratllat la Corporació.

