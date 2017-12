Més de 45.000 catalans han omplert els carrers de la capital europea, Brussel·les, per exigir l’alliberament dels presos polítics, defensar la República i demanar a Europa que deixi de mirar cap una altra banda. La manifestació ha hagut de canviar el recorregut per la gran afluència de gent. Us oferim algunes de les millors imatges que ha donat de sí aquesta jornada històrica, vistes a través de l’objectiu de Jordi Borràs:

