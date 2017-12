ERC plantejarà com a prec que l’Ajuntament de Barcelona posi el nom d’1 d’Octubre a un espai públic de la ciutat. En concret, vol que el govern municipal presenti a la ponència de nomenclàtor dels carrers de Barcelona la proposta de batejar amb aquest nom un espai ‘significatiu’ com a ‘homenatge’ als ciutadans de Barcelona i del conjunt de Catalunya que el passat 1 d’octubre ‘van defensar de forma cívica i pacífica escoles i equipaments per preservar el seu dret a decidir democràticament el futur del país davant la violència repressora exercida per l’estat espanyol’.

Els republicans ho plantejaran durant la comissió conjunta que tindrà lloc dimarts al consistori, que concentrarà la feina de les quatre comissions ordinàries amb motiu de la campanya electoral.

