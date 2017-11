Els grups d’ERC i del PDECat al congrés espanyol han tornat a presentar a la mesa del congrés la petició de creació d’una comissió d’investigació sobre les càrregues policíaques del primer d’octubre.

La setmana passada, la mesa va tombar la petició perquè considerava que, en l’enunciat de la iniciativa, s’utilitzaven termes valoratius quan els dos grups definien l’actuació policíaca de ‘brutal i desproporcionada’. La mesa va demanar a ERC i PDECat que reformulessin la proposta perquè l’enunciat ‘prejutjava les circumstàncies relatives al fons de la qüestió’.

Els dos grups han canviat el nom de la comissió i han tornat a presentar la proposta a la mesa, que l’haurà d’estudiar. En el nou escrit, demanen que s’obri una comissió d’investigació ‘sobre la intervenció de les forces de seguretat de l’estat [espanyol] a Catalunya l’1 d’octubre’.

Els dos partits exposen que l’objectiu d’aquesta comissió hauria de ser estudiar les actuacions policíaques en relació a la ‘violència gratuïta’ i la ‘repressió’ usada per localitzar les urnes. Proposen també que hi comparegui el ministre d’Interior espanyol, Juan Ignacio Zoido, així com alts càrrecs del ministeri i dels cossos policíacs de l’operatiu.

