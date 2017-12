Diputats i portaveus d’ERC, el PDECat i la CUP han respost a les paraules del dirigent espanyol de Podem, Pablo Iglesias, que ha acusat l’independentisme d’haver ‘contribuït, potser sense voler o potser buscant-ho, a despertar el fantasma del feixisme’. El primer de respondre, via Twitter, ha estat el diputat d’ERC al congrés espanyol Gabriel Rufián: ‘El feixisme no ha de ser adormit, ha de ser combatut’, li ha dit.

També s’hi ha pronunciat el diputat del PDECat al congrés espanyol Sergi Miquel, en un missatge a les xarxes: ‘Normalment el feixisme és culpa dels feixistes. Menys ara que estem en campanya i és culpa dels independentistes.’

La portaveu del secretariat nacional de la CUP, Núria Gibert, ha advertit a Iglesias: ‘La campanya no ho justifica tot.’ ‘Dir que la reclamació d’un dret desperta el feixisme depassa tots els límits. Bona gent de Podem, pareu això o desmarqueu-vos-en’, ha escrit també a Twitter.

La campanya no ho justifica tot. Dir q la reclamació d'un dret desperta el feixisme rebassa tots els límits.Bona gent de Podemos, pareu això o desmarqueu-vos-en.L'ètica i com es fan les coses és la base de la política q prediques, si no quadren, no quadra res.

