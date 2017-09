Dos dies després de l’assalt il·legal a la Generalitat per part de la Guàrdia Civil i la policia espanyola, els estudiants de les universitats catalanes s’han manifestat contra la repressió impulsada pel govern espanyol i en defensa del referèndum del primer d’octubre. Cap a les dotze, una gran quantitat de joves s’han anat aplegant a la plaça de la Universitat convocats per la plataforma Universitats per la República sota el lema ‘Buidem les aules, omplim els carrers’.

A la concentració hi estaven convocats els estudiants, el professorat i la resta de treballadors de la universitat i ha culminat amb l’ocupació del rectorat i el cant dels segadors en un claustre ple a vessar. Simultàniament també han tingut lloc concentracions contra el cop d’estat i en defensa del referèndum a les diverses institucions del país.

