‘Els Castellers de Vilafranca no autoritzem en cap cas la utilització d’imatges de la colla per promocionar el missatge electoral del Partit Popular. Mai no serem còmplices d’un partit que reprimeix el nostre poble.’ La colla castellera un missatge penjat a Twitter criticant un piulet de Mariano Rajoy amb un vídeo on apareixen fent un castell.

Hablemos bien de nuestro país y sintámonos orgullosos de lo que hemos conseguido juntos. España es la solución #CumPPlimos pic.twitter.com/eX146AaDkm — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) December 8, 2017

En realitat, no es tracta d’un vídeo electoral del PP, sinó que és un vídeo que la campanya ‘Marca España’ va fer l’any 2015 per promocionar la imatge internacional d’Espanya. La colla castellera apareix com a exemple de la ‘personalitat única’ espanyola.

Des del compte de Twitter, els Castellers de Vilafranca han seguit interpel·lant el president espanyola proposant-li imatges de la colla en actes independentistes.

Aquestes també estan bé! pic.twitter.com/krAQ3a2vJQ — Castellers de Vilafranca (@Verds) December 8, 2017

