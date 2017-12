La Junta Electoral i el TSJC han decidit d’inhibir-se arran de les denúncies presentades per la CUP perquè es prohibeixi la concentració d’extrema dreta que hi ha prevista per demà davant la seu nacional de la CUP. La formació va presentar escrits d’urgència als dos organismes demanant la prohibició d’aquesta concentració, que està convocada per Por España me atrevo, una organització integrada per membres de Democracia Nacional i SomAtemps.

La Junta Electoral treu llaços grocs i pancartes de #LlibertatPresosPolítics però calla amb la manifestació que l'extrema dreta ha convocat davant la seu de la CUP demà a les 12h — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) December 1, 2017

Tant la Junta Electoral espanyola com el TSJC s’han negat a prohibir la concentració feixista i han traslladat la responsabilitat al Departament d’Interior, que actualment es troba en mans del govern espanyol arran de l’aplicació del 155. Segons la CUP, els seus advocats han insistit a Interior però els Mossos encara no han fet cap informe sobre la situació.

Aquell mateix dia la CUP-Crida Constituent té previst de reunir el consell polític de l’organització a la seu nacional per tancar el programa per a les eleccions del 21 de desembre.

Cordó de seguretat

Arran d’aquests fets, la CUP ha fet una crida a la militància a fer un cordó davant la seu a partir de les deu del matí. ‘La Junta Electoral i el TSJC ens deixen en indefensió absoluta, així que ens veurem obligats a fer un cordó de seguretat davant la seu que permeti als representants del Consell Polític de reunir-se’, ha explicat el candidat de la CUP, Jordi Salvia.

