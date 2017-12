El Sindicat de Periodistes (SPC) ha reclamat a les candidatures que es presenten a les eleccions al parlament del 21 de desembre el seu compromís a favor de la ‘independència professional’ i el ‘finançament estable’ dels mitjans de comunicació públics, sense posar-ne ‘cap com a condició de l’altra’. Ho ha manifestat en un comunicat en què es fa ressò de les limitacions intervencions de què són víctimes els mitjans de comunicació durant la campanya electoral pel 21-D.

El SPC considera que calen uns mitjans públics al servei de la societat per oferir informació de proximitat i programació de qualitat, veraç i rigorosa. Per això defensa la ‘independència, pluralitat, imparcialitat i neutralitat política’ dels mitjans, davant del que qualifiquen d”ingerències intolerables per manipular o per impedir-nos fer la nostra feina’. Aquests fets els defineix com a ‘agressions de diversa gravetat, però d’igual perversitat’.

El sindicat recorda que la llibertat d’informació no té límits, segons la constitució espanyola, i donen suport a totes les expressions de protesta.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]