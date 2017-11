El Partit Popular de Lleida ha demanat a la Junta Electoral Provincial que insti els ajuntaments de Solsona, Mollerussa, Fondarella (Pla d’Urgell), la Seu d’Urgell, Tremp, Cervera, Tàrrega i Térmens (Noguera) retirin dels espais públics els llaços grocs, que simbolitzen la protesta per l’empresonament dels vuit consellers i dels presidents de l’ANC i d’Òmnium. De la mateixa manera, a l’escrit es reclama que els mateixos municipis eliminin les pancartes que demanen l’alliberament dels consellers destituïts empresonats.

En concret, l’escrit presentat pel PP a la Junta Electora Provincial reclama que s’insti els vuit ajuntaments esmentats a retirar les pancartes amb la llegenda ‘Llibertat presos polítics’ i ‘tots aquells elements identificadors, com ara els llaços grocs’, que tinguin ‘alguna relació de semblança”‘ amb els que ‘determinades opcions polítiques’ que es presenten als comicis del 21 de desembre ‘utilitzen per fer campanya’. L’objectiu del PP és, segons afirma en un comunicat, evitar que “determinats poders públics’ puguin induir el votant a decantar-se per una o altra opció ‘mitjançant campanyes institucionals’. Marisa Xandri, cap de llista del PP per Lleida als comicis del 21-D, ha qualificat les pancartes i els llaços que, segons diu, s’exhibeixen a les façanes dels ajuntaments d’aquests municipis de ‘trencament de la imprescindible neutralitat institucional’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]