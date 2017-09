El titular del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona investiga si la Generalitat ha gastat 62, milions d’euros a organitzar el referèndum de l’1 d’octubre, segons la interlocutòria en què ordena les entrades i registres que ha avançat el diari ‘El País’. En l’escrit, el jutge fa referència a tres partides: una del Departament de Governació, de poc més de 400.000 euros, i dues més de fons interdepartamentals, que sumen 5,8 milions d’euros, que estaven incloses en els pressupostos del 2017. El magistrat ordena als agents que intervinguin tota la documentació relacionada amb la celebració del referèndum i ‘la posada en funcionament de les estructures d’Estat’.

El jutge Juan Antonio Ramírez Sunyer, que manté la causa sota secret de sumari, recorda que el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals les dues partides incloses en els pressupostos ‘en el cas que es destinessin al finançament del referèndum’. El magistrat demana incauta documentació a les dependències d’organismes públics i a l’empresa T-Systems, perquè considera que pot ‘acreditar el possible desviament de fons cap a activitats’ que ‘han estat declarades inconstitucionals’. El magistrat ordena als agents que requisin tot tipus de material, com ara ‘arxius, caixes fortes, documentació física, equips informàtics’ o ‘discs durs remots’.

El jutge considera que aquestes diligències són necessàries per descobrir ‘tots els autors, col·laboradors, participants o encobridors en totes les actuacions encaminades al desenvolupament de les estructures d’Estat, la celebració del referèndum per a la consecució de la independència de Catalunya i els altres fets objecte de la present investigació’. En la interlocutòria a la que ha tingut accés ‘El País’, el jutge no ordena explícitament les detencions, però sí autoritza ‘inclosa la detenció’ d’aquells que ‘mirin d’impedir, obstaculitzar o evitar la pràctica de les diligències’.

