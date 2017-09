Avui mateix el govern català ha pagat la nòmina dels funcionaris sense que el govern espanyol hagi pogut posar cap interferència, després que el ministeri d’Hisenda hagi intervengut els comptes catalans. La Generalitat ha assumit així, amb la seva pròpia tresoreria, aquest pagament, que és d’uns 900 milions d’euros.

Precisament aquest dijous els comptes de la Generalitat han quedat bloquejats després que el BOE hagi publicat l’ordre del Ministeri d’Hisenda declarant la no disponibilitat de crèdit en els serveis que no es consideren bàsics. Així, el govern només pot fer efectius els pagaments compromesos prèviament i certificant per escrit que no es destinen a finançar el referèndum.

La negativa del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, d’enviar els informes setmanals va portar que el divendres passat el consell de ministres aprovés una ordre que suposava la intervenció de les finances de la Generalitat.

