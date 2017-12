El director del Museu de Lleida, Josep Giralt, ha defensat en una entrevista al programa ‘Via Lliure’ de RAC1 el dret de manifestar-se pacíficament contra el trasllat a l’Aragó de les obres del monestir de Sixena fixat pel jutge d’Osca per a demà dilluns. Giralt s’ha referit així a la convocatòria anònima que s’ha estès per les xarxes socials amb el suport de la CUP i els Comitès de Defensa de la República i que convida a trobar-se a dos quarts de vuit del matí davant el Museu per ‘fer un cafè’.

El director de l’equipament ha recordat que, si cap recurs ho atura, serà ‘la primera vegada a la història’ que es fa una operació d’aquestes característiques per a l’execució provisional d’una sentència, i diu que el malestar que això genera ‘s’ha de poder expressar’ sempre que es faci de manera ‘correcta i civilitzada’.

També a RAC1 han entrevistat el paer de Lleida, Àngel Ros, que ha dit que veia un ‘petit marge’ perquè s’accepti algun dels recursos presentats pel Consorci del Museu de Lleida i les institucions que en formen part (Generalitat, Paeria i Diputació de Lleida) i aquest dilluns al matí s’aturi el lliurament de les peces.

Giralt ha insistit que ell era el responsable de les coses que passen dins de l’equipament, però que, fora, ‘l’espai públic el pot utilitzar la gent de la manera que li sembli més oportuna’. Per això ha deixat clar: ‘Nosaltres hem de procurar que dins del Museu les coses es facin correctament, i si a l’exterior hi ha persones que es volen manifestar pacíficament tenen tot el dret de fer-ho’.

D’altra banda, Giralt ha reiterat que l’operatiu era a punt per si finalment la policia judicial es presentava per recollir les quaranta-quatre obres del monestir de Sixena. Ha qualificat d”invenció’ del jutge d’instrucció número 1 d’Osca l’argument de la providència que va signar dijous, en la qual assegura que els responsables del Museu s’havien negat a col·laborar. Justament, per aquest motiu el magistrat autoritza la Guàrdia Civil a entrar al Museu de Lleida ‘fins i tot’ per ‘la força’ per endur-se els béns. El director del Museu ha assegurat que, independentment de si dilluns és obert al públic, a l’edifici hi ha persones que hi treballen de 8.00 a 15.00 i hi ha vigilància les vint-i-quatre hores. ‘Si truca a la porta la policia amb una ordre judicial, algú es pensa que no els obrirem?’, ha demanat. I s’ha mostrat molt indignat pel fet que s’hagi autoritzat l’ús de la força: ‘Què vol dir, que vindran amb un mall a trencar les portes del Museu? Això és una resolució judicial o és una altra cosa?’, ha etzibat.

El director del Museu de Lleida no perd l’esperança que algun dels recursos presentats pugui aturar el trasllat però, si no és així, la prioritat és ‘procurar que el moviment de les peces es faci de manera curosa’ i també exigir que al punt de destí, el monestir de Sixena, els béns disposin de les mateixes condicions de conservació preventiva que han tingut a Lleida.

Ros: ‘Hi ha recursos molt fonamentats’

Per la seva banda, el paer en cap de Lleida ha dit que tenia ‘esperances que no es faci el trasllat’, perquè confia que demà al matí s’acceptarà, com a mínim, un dels quatre recursos presentats per les institucions catalanes. Segons Ros, són ‘recursos molt fonamentats’ i, per tant, ‘hi ha un petit marge, però hi ha marge’ perquè algun prosperi. ‘Parlem d’una execució cautelar abans d’una sentència ferma. Això només es podria fer quan hi ha un risc pels béns a protegir, i aquest risc no hi és.’

El batlle, del PSC, ha tornat a lamentar que el lliurament de les obres de Sixena es justifiqui per un ‘mal ús de l’article 155’ que ‘només hauria de servir per a restablir la legalitat estatutària i constitucional i no per a incidir en contenciosos entre administracions’. Els partits contraris al 155 han recriminat al paer de Lleida que el PSC doni suport a la mesura i això hagi tingut conseqüències directes sobre el litigi de Sixena. Ros, però, s’ha defensat i ha dit que ningú s’hauria pogut imaginar que l’aplicació del polèmic article de la constitució espanyola tindria aquesta ‘segona derivada’.

Ros també ha explicat que no havia parlat d’aquest litigi amb el president socialista aragonès, Javier Lambán, amb qui ha admès que ‘no tenim una relació fluida’. També ha lamentat que autoritats aragoneses barregin el cas de Sixena amb el de la resta d’obres d’art de la Franja que reclama l’Aragó i que, al seu entendre, ‘són casos diferents’.

La plataforma ‘Sijena Sï’ fa una crida a rebre les peces al monestir

Des de l’Aragó, la plataforma ‘Sijena Si’ ha emès un comunicat en què fa una crida a rebre les peces al mateix monestir, tot i que encara no s’ha concretat cap hora d’arribada si finament s’executa el trasllat. Volen reivindicar el ‘retorn’ de les pintures murals de Sixena que són al MNAC, així com les més de cent peces d’art de parròquies de Franja que reclama el bisbat de Barbastre i les batllies de Berbegal, El Tormillo i Peralta de Alcofea.

Al comunicat, la plataforma ‘aplaudeix’ que el jutge d’Osca hagi ‘enviat la policia judicial a complir la sentència’ i els autoritzi a fer-ho ‘per la força’ per culpa, asseguren, de la ‘nul·la col·laboració dels funcionaris del Museu de Lleida’. L’entitat demana a la ciutadania que doni suport a l’entrega de les peces de Sixena ‘davant l’intent de convertir aquest conflicte en un enfrontament artificial entre Aragó i Catalunya’.

