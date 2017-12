La setmana passada es va fer a la Universitat de Stanford (Califòrnia) un debat sobre la situació a Catalunya. Sota el títol ‘Legitimation Crisis: Catalonia’s Independence Referendum and Spain’s Constitutional Strain’, el debat va comptar amb la participació de la professora de la Universitat de San Diego Pamela Radcliff , de Neil Craig Walker, professor Regius de Llei Pública i de Llei Natural i de les Nacions a la Universitat d’Edimburg, de la professora d’economia Elisenda Paluzie i del director de VilaWeb Vicent Partal. També es va llegir un text del professor de Dret Constitucional a la Universitat de Sevilla Javier Pérez Royo que finalment no va poder assistir, tal i com estava anunciat.

El dabt va ser moderat pel professor Joan Ramon Resina, del Departament de Cultures Ibèriques i Latinoamericanes, organitzador de l’acte.

En aquests vídeos trobareu el contingut sencer de l’acte, que es va en llengua anglesa.

