L’ANC i Òmnium Cultural han convocat una mobilització aquest divendres a les nou del matí a la Ciutat de la Justícia (Gran Via, 111) per donar suport als detinguts per la Guàrdia Civil que declararan a la sala 13 del tribunal.

La convocatòria respon a l’anunci de mobilització permanent en defensa dels arrestats durant el cop d’estat contra la Generalitat fins que siguin alliberats. De fet, divendres es compleixen les 72 hores d’arrest, fet pel qual hauran de ser alliberats si el jutge no decreta mesures com la presó provisional.

Les entitats sobiranistes recomanen arribar-hi en metro (L1, parada de Santa Eulàlia) o en Ferrocarrils de la Generalitat (Ildefons Cerdà).

