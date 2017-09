La batllessa de Barcelona, Ada Colau, s’ha fet ressò de l”escalada repressiva’ del govern espanyol dels últims dies a Catalunya i ha interpel·lat Rajoy , preguntant-li: ‘Què pretén? Pretén la derrota de Catalunya? Pretén arrasar Catalunya?’.

En l’assemblea de càrrecs electes de Podem, a Sagarossa, la batllessa ha qualificat de ‘molt crítica’, la situació actual a Catalunya, i s’ha mostrat ‘molt preocupada’ per una situació que qualifica d”inèdita, que no havíem vist en quaranta anys de democràcia’, que representa la suspensió ‘de facto’ de l’autonomia de Catalunya.

Colau ha demanat al PSOE ‘responsabilitat d’estat’, davant de l’acció repressiva del govern espanyol, i l’ha instat a escoltar Catalunya i no alinear-se amb un PP ”bunkeritzat”, que està fent una escalada repressiva sense precedents i suspenent de facto l’autonomia catalana’.

La batllessa ha dit que la situació que s’està vivint a Catalunya ‘ja no va d’independència, sinó de drets i llibertats que han costat molt de patiment aconseguir’ i ha recordat al PSOE que el 80% dels catalans vol votar i l’ha instat a dialogar per a fer-ho possible. Colau a demanat els socialistes col·laboració per a ‘construir un projecte compartit entre els pobles de l’estat que respecti totes les voluntats.’

Colau s’ha fet ressò dels registres a impremtes i mitjans, de les multes de milers d’euros diaris als membres de la sindicatura electoral, de la persecució als batlles que donen suport al referèndum i de l’arribada al port de Barcelona de vaixells per allotjar milers de policies espanyols

La batllessa ha fet una crida al ‘a la valentia i a l’altura de mires, per a trobar una solució bona per a la majoria de la població’.

