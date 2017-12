Un miler de persones s’ha concentrat a fora del Museu de Lleida per a protestar contra la sortida de les obres de Sixena que el jutge d’Osca ha ordenat de traslladar avui. Els afores de les instal·lacions museístiques ha viscut dos fronts. Un, situat al costat de l’aparcament i on cinc-cents ciutadans s’han concentrat des de mitjanit per a protestar contra el desplegament policíac de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Civil, que han protegit l’arribada d’un camió i una furgoneta preparats per a traslladar les obres. Aquest era el front institucional, per on han passat diversos líders polítics. Alguns per a atendre els mitjans i d’altres, per a ser escridassats, com ha estat el cas del batlle Àngel Ros, que de matinada havia entrat al museu. A dins, des de les tres del matí, hi ha tècnics aragonesos i personal del Museu de Lleida, així com el seu president, Josep Giralt, per a vetllar el bon empaquetament dels béns.

Però el front de més tensió s’ha traslladat a l’altre cantó del Museu de Lleida, per on entren els vehicles i, previsiblement, hauran de sortir les peces en direcció a la seva nova ubicació. Unes tres-centes persones de totes les edats estaven tallant aquest accés quan sis furgonetes del cos policíac català han intentat desallotjar-los i muntar un cordó utilitzant la força. De lluny, des de dins el recinte del museu, els agents de la Guàrdia Civil observaven l’escena sense immutar-se. La multitud no volia fer cap pas enrere i els agents han utilitzat les porres per a guanyar terreny, provocant caigudes i trompades diverses. ‘Què esteu fent? Som els vostres germans!’, cridava una noia amb un megàfon mentre els crits s’escampaven entre la gent. La pugna entre ciutadans i policia ha durat aproximadament vint minuts, fins que els mossos han instal·lat unes tanques per a substituir el cordó humà.

Vegeu la galeria de fotos de la càrrega policíaca que han fet els mossos:

Ara, calma tensa fins que els vehicles amb les obres es diposin a sortir del Museu. La gent continua concentrada davant del museu esperant un moment que les sentències judicials cerquen des de fa més de dos anys.

‘Que serveixi de lliçó’

La part més institucional de la concentració –però també reivindicativa– ha estat punt de concentració d’alguns polítics que s’han acostat a donar suport als concentrats. El més matiner, el diputat d’ERC al congrés espanyol, Joan Tardà, que ha alertat que els que es viu avui a Lleida, ha de servir de lliçó ‘pel que vindrà’: ‘No ens podem permetre el luxe com a ciutadans lliures del segle XXI aguantar tanta misèria’, ha dit els periodistes mentre un grup de persones entonava Els Segadors. ‘Així no!’, ‘Lladregots’ o ‘Àngel Ros botifler’, cridaven altres mentre brandaven fotocòpies del document que acredita la propietat catalana de les obres de Sixena.

El número dos dels republicans a Lleida, Bernat Solé, recordava que el procés de trasllat s’ha accelerat en les últimes setmanes per culpa del 155 i que s’està executant una sentència provisional que no és ferma. A pocs metres, la candidata de Junts Per Catalunya, Laura Borràs, acompanyada pel company de candidatura, Josep Maria Forné, deixava anar un ‘és que no hi ha dret’, mentre feia una foto del camió que s’endurà les obres.

També hi havia la candidata de la CUP a Lleida, Mireia Boya, que ha carregat durament contra Àngel Ros. ‘Que no torni a apropar-se al museu a menys de 500 metres, perquè la gent està molt enrabiada i té memòria’, li ha dit, tot recordant que ell va donar suport a l’aplicació del 155, fet que ha permès a l’Aragó accelerar el procés judicial.

El líder de Demòcrates per Catalunya, Antoni Castellà qui concorre a les eleccions a la llista d’ERC, ha volgut recordar que antigament el Monestir de Sixena formava part de la diòcesi de Lleida, però que per motius polítics, es va ‘dividir’. ‘Són obres que van ser adquirides legalment. I per sobre de tot, han tingut grans professionals en aquest museu que han vetllat per la seva restauració i la seva conservació’, ha dit. I ha afegit: ‘Els és absolutament igual quin és el futur de les obres d’art. Podríem dir que abans es degradin, que no pas estiguin en territori català. Els importa un rave quin és el valor d’aquestes obres’, ha sentenciat.

