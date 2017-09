Són diversos els batlles socialistes que han rebutjat els escorcolls i detencions que han tingut lloc avui per part de la Guàrdia Civil i han mostrat el seu suport a les institucions catalanes. Els batlles i batllesses del PSC del Baix Llobregat, la federació socialista més important de Catalunya, han fet una declaració conjunta. Hi diuen que ‘els temps de la por, les amenaces, les detencions i d’assenyalar a una persona per les seves creences polítiques han quedat lluny’.

Al text, els dirigents municipals socialistes també demanen que el govern espanyol ‘cessin les actuacions policials d’escorcolls i detencions d’alts càrrecs del Govern de Catalunya que ha realitzat aquest matí’ i han insistit que aquestes actuacions no resoldran el conflicte polític. Els responsables municipals del PSC consideren, a més, que ‘l’estratègia de la por i atemptar contra les llibertats, sigui per part del govern de l’Estat o pel Govern de Catalunya, no és la solució al conflicte actual i no té futur’.

Els socialistes del Baix Llobregat han destacat el seu ‘compromís per garantir la convivència cívica als nostres municipis, la defensa de les institucions de Catalunya i la llibertat d’expressió de la ciutadania’ i han fet una ‘crida urgent’ perquè el govern i el govern espanyol cerquin l’acord per buscar solucions.

El primer secretari del PSC del Baix Llobregat i alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, ha defensat: ‘Un cop més, els alcaldes vetllarem per defensar la democràcia al nostre país, estarem al costat dels ciutadans i no permetrem que aquest clima de tensió afecti la convivència a les nostres ciutats’.

Alguns dirigent socialistes llobregatencs, com la batllessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha manifestat el seu rebuig a través de les xarxes.

Triste e inadmisible lo que hoy ocurre en Cataluña. Sólo la palabra y el diálogo pueden acallar a la fuerza. — Raquel Sánchez (@raquelsjimenez) September 20, 2017

Per la seva banda, el govern municipal de Terrassa ha manifestat el seu ‘ferm suport a les institucions catalanes’ i rebutgen ‘la violència, la repressió i la intervenció’ per part del govern espanyol. Al comunicat emès també diuen ‘defensar amb tita fermesa els valors de la democràcia’. Ho han dit després dels escorcolls i detencions d’aquest matí i que ahir centenars de persones es concentressin davant de la seu d’Unipost.

Consideren que les actuacions policials dificulten la resolució del conflicte. ‘La utilització del dret penal i, de forma especial, la vulneració del respecte al domicili de les persones i l’atemptat contra la mateixa llibertat de mandataris públics elegits democràticament, suposa traspassar una línia vermella de manera totalment inadmissible en una democràcia del segle XXI que s’aixopluga sota un presumpte Estat de Dret’, afegeix el comunicat. A més, insten el govern espanyol a aturar ‘la utilització arbitrària de les institucions judicials i d’ordre públic’.

El diàleg entre institucions és l'única via per assolir solucions polítiques. No a la repressió i a la intervenció institucions catalanes. — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) September 20, 2017