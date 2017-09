Els 750 batlles que obertament han donat suport al referèndum de l’1 d’octubre s’han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume, de Barcelona, on han estat rebuts per la batllessa de la ciutat, Ada Colau. Abans i durant els parlaments, els batlles de tot Catalunya han clamat ‘votarem’ i han cridat ‘independència’ mentre aixecaven les vares. Vegeu una selecció de fotografies dels batlles i la ciutadania que també els ha rebut:

Colau ha recordat que la fiscalia ha citat a declarar els 750 batlles pel fet d’haver signat el decret de suport al referèndum i ha assenyalat que ‘és una vergonya que un estat incapaç de donar resposta política, de dialogar, que es dedica a perseguir, intimidar batlles i batllesses, que es dedica a perseguir mitjans de comunicació, que ordena arrencar cartells dels nostres carrers.

La batllessa de la ciutat ha assegurat que els municipis són l’adminitsració ‘més obligada a defensar els drets dels ciutadans’. En aquesta línia, Colau ha dit que els batlles reivindiquen ‘l’escolta, l’empatia, la pluralitat que contitueix el país. El futur del país l’haurem de construir tots i totes, els batlles i batllesses que són aquí i els que no. A Catalunya creiem fermament en la democràcia i aqui no hi sobra ningú’

Rebem a l’Ajuntament els alcaldes i alcaldesses citats per la Fiscalia General de l’Estat en relació al referèndum de l’#1O. pic.twitter.com/WGjfR125pi — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) 16 de setembre de 2017

Colau ha recordat que el 80% de la població catalana dóna suport al dret de decidir i que és responsabilitat del món municipal defensar els drets i llibertats d’expressió.

La batllessa de Badalona, Maria Dolors Sabater, ha apuntat que el món municipal està ‘davant d’un ofensiva sense precedents’ i que aquesta és una ‘reivindicació legítima, persistent i multitudinària’ que ‘fa trontollar el règim del 78 i fa aflorar els seus fonaments antidemocràtics que han perdurat en els anys’. I ha apuntat que ‘aquest no és el referèndum que ens mereixíem, però ha estat l’únic possible’.

A continuació, els 750 batlles han s’han dirigit cap al pati dels carruatges, al Palau de la Generalitat, on els han rebut el president, Carles Puigdemont, el vice-president, Oriol Junqueras, la president del parlament, Carme Forcadell i els consellers del govern.

Junqueras ha agraït l’assistència del batlles i ha assenyalat que el referèndum era ‘la defensa dels drets fonamentals, de la democràcia, de la llibertat d’expressió’. I ha assegurat que estava en joc la democràcia i que tots eren ‘cridats a defensar-la i exercir-la’. ‘La millor manera de defensar la llibertat d’expressió és expressar-nos. Estem al servei d’aquest poble, de la llibertat i de la democràcia.’

La presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras, ha destacat que els més de 700 batlles de tot Catalunya s’havien reunit a la plaça de Sant Jaume per ‘denunciar i rebutjar la persecució judicial contra els càrrecs electes d’aquest país per fer, bàsicament, manifestacions polítiques’. Ha reiterat el suport ‘total i absolut’ dels batlles presents al govern i al parlament per a fer el referèndum i ‘el ferm compromís amb la democràcia’ amb les reivindicacions de la gent.

La batllessa de Girona, Marta Madrenas, ha dit que l’estat espanyol volia que els batlles i els ciutadans estiguessin ‘callats, rendits’, però que no s’estarien pas quiets: ‘Continuarem fent tot el que sigui necessari perquè la nostra gent pugui exercir la democràcia i pugui votar.’

També ha parlat Miquel Buch, president de l’Associació Catalana de Municipis. ‘Som un, tot el poble amb les institucions. Perquè avui venim de gala, però això no és la festa major. Avui és la festa de la democràcia representada per les institucions del nostre país.’ Buch ha explicat que els 750 batlles que han signat el decret de suport al referèndum s’havien desplaçat fins a Barcelona per defensar ‘la dignitat de les nostres institucions i dels veïns i veïnes’. Sobre les institucions espanyoles, ha dit: ‘Temen la nostra democràcia, la nostra determinació. Entenen la democràcia com la imposició i nosaltres entenem la democràcia com a dret de decidir dels nostres pobles i del nostre país.’

Buch ha acabat dient: ‘Algun dia tindrem les mans arrugades, tindrem arrugues als ulls, tindrem la mirada cansada i estarem cansats, asseguts al sofà. I vindrà un vailet i ens dirà: avi, què vas fer tu l’octubre del 2017? I tindrem dues opcions, abaixar la mirada o dir: ens la vam jugar pels qui ja no hi són i per tu. Nosaltres tenim la sort d’arriscar el que faci falta perquè en aquest país es pugui exercir la democràcia.’

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acomiadat els batlles agraint-los la feina feta en la defensa de ‘les llibertats i els drets dels ciutadans’. Puigdemont s’ha referit a la repressió dels últims dies per part de les institucions espanyoles, i ha afegit: ‘Arribem a l’1 d’octubre com el que volem ser: un país lliure, un país on la gent es pugui expressar, on la gent no hagi de tenir por de si rebrà o no rebrà la revista del món local perquè té un article del referèndum, un país en què no s’hagin de tancar pàgines webs’.

Just abans d’acabar el discurs, Puigdemont ha llançat un missatge d’advertència a les institucions espanyoles: ‘Que no subestimin la força del poble de Catalunya. Ells poden tenir moltes amenaces, poden tenir molts BOE però no us tenen a vosaltres. Que no subestimin la força d’un poble que ha decidit plantar-se davant un comportament antidemocràtic.’ I ha conclòs: ‘Us temen a vosaltres el dia 2 perquè hi sereu, al costat dels vostres veïns. I els vostres veïns seran en vosaltres, no estareu sols.’

A continuació podeu veure el vídeo del discurs íntegre del president:

Intervenció del #president @KRLS durant la recepció als més de 700 alcaldes que han donat suport al referèndum pic.twitter.com/o23EZPpUS3 — Govern. Generalitat (@govern) 16 de setembre de 2017

Puigdemont ha assegurat: ‘El dia 1 votarem, no només perquè és legal, sinó perquè, escoltant el poble de Catalunya, ens diu: volem votar. I tant que votarem.’

La trobada de batlles s’ha tancat amb el cant de ‘Els Segadors’ i ‘L’estaca’ i amb crits repetits de ‘votarem’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]