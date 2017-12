Els centenars de concentrats davant del Museu de Lleida per protestar contra el trasllat de les obres de Sixena han escridassat el batlle, Àngel Ros, quan en marxava. A dins, desenes d’agents de la Guàrdia Civil i tècnics aragonesos ja feia hores que havien entrat, de matinada, per fer efectiu el trasllat, que s’ha pogut tirar endavant gràcies a la intrevenció de la Generalitt mitjançant l’article 155. Els manifestants recriminaven a Ros el suport del PSC al 155 i també el fet que la Paeria hagi ajudat en el dispositiu de blindatge del museu per impedir l’accés dels manifestants.

EN DIRECTE: La Guàrdia Civil entra de matinada al Museu de Lleida per endur-se les obres de Sixena

