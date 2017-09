El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha ironitzat sobre l’amarrament dels tres vaixells per a policies i guàrdies civils atracats a ports catalans, dos a Barcelona i un a Tarragona. ‘Després d’esperar tants anys que els tancs entressin per la Diagonal, i ara resulta que vénen els vaixells pels nostres ports, carregat de policies’, ha dit, en un acte del PDECat a Sant Cugat del Vallès pel sí en el referèndum.

Puigdemont s’ha demanant de manera retòrica com pensava evitar l’estat espanyol l’entusiasme per l’oportunitat de crear una constitució nova, la catalana, ‘sense un militar franquista al costat’. A més, el president ha dit que l’ordre de tancar la pàgina web per a consultar les seus electorals del referèndum era una pràctica pròpia de països totalitaris.

Ha criticat que la policia espanyola i la Guàrdia Civil persegueixin el referèndum en compte de perseguir criminals, i ha lamentat que els tres vaixells costin 300.000 euros al dia. Puigdemont també ha animat que cadascú es comprometi a convèncer d’anar a votar set persones que encara no tinguin clar de fer-ho. Ha insistit que no es votaria sí o no a la independència i prou, sinó també si es volia estar en un país –Espanya– on ‘se suspenen les llibertats i no es pot ni discrepar’, o bé en un altre que es pogués fer ‘de baix a dalt i entre tots i, per primera vegada, sense els vicis heretats del franquisme’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]