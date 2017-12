Les seus d’ERC i la CUP de Figueres han estat objecte de diverses pintades a favor de l’aplicació de l’article 155 i símbols nazis. Els actes vandàlics haurien tingut lloc aquest dissabte de matinada. Esquerra ja ha presentat denúncia davant dels Mossos d’Esquadra i la CUP preveu fer-ho en les hores vinents.

La portaveu d’ERC a Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que fa quinze dies ja van netejar pintades amb continguts similars i que els consta que se n’han fet més en altres edificis de la ciutat. Per això, ha animat als ciutadans a denunciar perquè cap ‘agressió quedi sense resposta’. En el mateix sentit, s’ha manifestat el senador d’ERC, Jordi Martí, que ha afirmat que ‘continuarem treballant per defensar els valors universals’. La formació també ha lamentat que diversos consellers destituïts i els ‘Jordis’ continuï a presó i ho ha atribuït a la ‘politització’ del poder judicial.

‘Viva 155’ i l’esvàstica. Aquests són els símbols que han aparegut pintats als vidres exteriors de les seus de la CUP i ERC a Figueres aquest diumenge. No és la primera vegada que Esquerra és objectiu d’aquest tipus d’actes vandàlics. Fa quinze dies ja en van eliminar algunes en el mateix sentit i van presentar denúncia davant dels Mossos. Ara ho han tornat a fer i la CUP preveu presentar la seva en les hores vinents. Ambdós locals són al mateix carrer Sant Llàtzer.

La portaveu d’ERC a la ciutat, Agnès Lladó, ha assegurat que els consta que n’han aparegut en altres edificis particulars de Figueres i que els autors serien ‘un grup organitzat que es passeja per la comarca’. Per això, ha animat a tothom a denunciar perquè ‘cap agressió quedi sense resposta’. ‘Nosaltres seguim ferms i seguim tossudament alçats per més amenaces que ens facin’, ha insistit. Per la seva banda, la presidenta d’ERC a la comarca i candidata de la formació a l’Alt Empordà a les eleccions del 21-D, Agnès Fàbregas, ha afirmat que ‘per molt que hi tornin, nosaltres continuarem treballant per aconseguir un país més just i més lliure de feixistes i intolerants’.

D’altra banda, el senador d’Esquerra Jordi Martí ha assegurat que ‘continuarem defensant els valors universals i que considerem fonamentals’ en els quals, ha dit, ‘no hi té cabuda la intolerància’. Per això, ha dit que ‘apel·lem a la ciutadania a sortir a votar el 21-D’.

‘Politització’ del poder judicial

La formació també s’ha referit a la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de deixar en llibertat sota fiança als consellers destituïts Carles Mundó, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa i Meritxell Borràs i mantenir entre reixes Oriol Junqueras, Joaquim Forn i els ‘Jordis’. Martí ha atribuït la situació a la ‘politització’ del poder judicial. Un fet que demostra que ‘l’estat espanyol no és un estat de dret ni demòcrata’. ‘Per això, creiem que per sortir a votar el 21-D no cal ser independentista sinó demòcrata’, ha remarcat.

Per la seva banda, Fàbregas ha afirmat que ‘tots sabíem que aquestes eren unes eleccions excepcionals’ perquè ni els ciutadans ni tots els partits ‘juguen en igualtat de condicions’. A més, ha dit que ‘a l’estat espanyol no hi ha separació de poders sinó distribució de poders perquè el judicial executa la voluntat política de l’ala més reaccionària del nacionalisme espanyol’. ‘L’única sortida que tenim és sortir a omplir les urnes el 21-D’, ha dit. Finalment, Lladó ha afirmat que ‘avui la sensació és estranya perquè sis persones podran tornar a casa però queda pendent que la resta ho facin i això el que fa és demostrar una vegada més que es tracta d’un estat amb fòbia a la democràcia’.

