A una setmana del primer d’octubre, l’organització no governamental Amnistia Internacional adverteix les autoritats catalanes i espanyoles de l’obligació de respectar i protegir els drets a la llibertat d’expressió, reunió i manifestació de totes les persones, tant de dins com de fora de Catalunya.

COMUNICAT #1Oct #Catalunya: autoritats han de garantir drets a la llibertat d'expressió, reunió i manifestació (1) https://t.co/fdTu88gSFT pic.twitter.com/ESG6yfL0lJ — Amnistia Catalunya (@AmnistiaCAT) September 23, 2017

En un comunicat, l’ONG recorda la suspensió judicial del primer acte de la plataforma Madrileños por el Derecho a Decidir al centre cultural Matadero de Madrid, i la suspensió de la xerrada de la diputada de la CUP, Anna Gabriel, al centre cívic Aldabe de Vitòria. En aquesta línia, Amnistia Internacional assenyala que els dret a la llibertat d’expressió i reunió pacífica, ‘han de ser protegits en tot moment, i que qualsevol restricció ha de ser imposada només quan és “demostri necessari i proporcionat per a protegir la seguretat nacional, l’ordre públic o la salut o la moral públiques, o els drets d’altres”‘

Per una altra banda, l’ONG denuncia els ‘assenyalaments’ a mitjans de comunicació per part del Tribunal Superior de Justícis (TSJC) per fer publicitat sobre el referèndum. En aquesta línia, el director de l’ONG a l’estat espanyol, Esteban Beltrán recorda que, segons els estàndards internacionals i regionals de drets humans, ‘les restriccions permissibles a la llibertat d’expressió s’han de referir en general a un contingut concret, i en cap cas poden acceptar-se referències vagues o genèriques: “Restringir qualsevol «publicitat o propaganda», com indica l’Acte, és notablement imprecís, i pot portar a prohibir comunicacions que són exercicis legítims de la llibertat d’expressió i informació”.

