Les dones embarassades que usen telèfons mòbils amb una freqüència mitjana i alta tenen més probabilitats de tenir un fill amb problemes de conducta, especialment hiperactivitat i falta d’atenció, segons conclou un estudi coordinat per ISGlobal. La investigació s’ha dut a terme a partir de les dades de 83.884 parelles mare-fill d’Espanya, Dinamarca, Corea, Holanda i Noruega. És el treball de camp més gran que s’ha fet fins ara en aquesta àrea, segons destaquen els responsables de la iniciativa. Els investigadors han analitzat el comportament de les mares embarassades i dels seus fills en edats compreses entre 5 i 7 anys.

Entre les principals conclusions, l’estudi destaca que les mares que no van usar el telèfon mòbil durant l’embaràs van tenir fills amb menys problemes generals de conducta, com ara hiperactivitat, falta d’atenció o dificultats emocionals. El 39% de les mares no va usar el telèfon mòbil durant l’embaràs. La majoria eren dones que formaven part de la cohort danesa, reclutades per a l’estudi entre el 1996 i el 2002, en una època en què el mòbil s’usava molt menys que ara. D’altra banda, el 29% de les mares va usar poc el mòbil, el 27% en feia un ús intermedi i el 5,7% foren classificades com a usuàries amb una freqüència alta.

Laura Birks, investigadora del centre impulsat per l’Obra Social ‘La Caixa’ ISGlobal i primera autora de l’estudi, destaca que els resultats mostren una evidència consistent del risc de problemes d’hiperactivitat i falta d’atenció per un ús mitjà i alt del telèfon mòbil per part de les dones durant l’embaràs. De tots els nens analitzats, el 6,6% va tenir dificultats generals de conducta, un 8,3% va mostrar hiperactivitat i falta d’atenció, i un 12% va presentar problemes emocionals.

