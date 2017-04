La primera ministra britànica, Theresa May, ha convocat per sorpresa eleccions avançades al parlament britànic per al 8 de juny vinent. May fa nou mesos que és al càrrec, un cop va prendre el relleu de David Cameron, que va dimitir després de la victòria del Brexit en el referèndum del juny passat. May ha fet una compareixença per a anunciar la decisió de convocar eleccions, dient que, enmig del procés de negociació del Brexit amb la UE, cal que hi hagi ‘estabilitat i un lideratge fort’.

Ha declarat que cal que ho hi hagi les eleccions perquè els altres partits s’oposen als plans de Brexit del govern que dirigeix. ‘Hi hauria d’haver unitat a Westminster, però no n’hi ha.’

Els laboristes, a favor de l’avançament

Hi ha hagut reaccions immediates a l’anunci de May. El dirigent laborista, Jeremy Corbyn, ha declarat: ‘Dono la benvinguda a la decisió de la primera ministra per donar al poble britànic l’oportunitat de votar per un govern que prioritzi els interessos de la majoria.’ I ha afegit: ‘El Partit Laborista oferirà al pais una alternativa efectiva al govern que ha fracassat en la reconstrucció de l’economia, ha viscut una caiguda dels nivell de vida i retallades perjudicials per les nostres escoles i instituts. En el darrer parell de setmanes, els laboristes han establert polítiques que ofereixen una opció clara i creïble del país.’

Segons informa The Guardian, el Partit Laborista ha confirmat que votarà a favor de les eleccions anticipades. May necessita que dues terceres parts de la Cambra dels Comuns voti a favor de la proposta per poder tirar-la endavant. Per assolir aquesta majoria, es necessita el suport de 434 representants. Amb els conservadors (330 representants) i els laboristes (229 representants) votant a favor May disposarà de la majoria necessària per avançar els comicis.

Sturgeon: ‘Alcem-nos per Escòcia’

Per la seva part, la primera ministra escocesa i dirigent del SNP, Nicola Sturgeon, ha fet unes declaracions més crítiques sobre les intencions de May, i ha acabat amb un ‘alcem-nos per Escòcia’. Ha dit: ‘Els tories veuen l’oportunitat de moure el Regne Unit a la dreta, forçar un Brexit dur i imposar retallades més profundes. Aixequem-nos per Escòcia’

